Pela Argentina, Messi pode igualar marca de Jairzinho e superar Fontaine; entenda

O craque Lionel Messi pode alcançar mais uma marca histórica neste sábado, durante o confronto da Argentina contra a Jordânia. Embora o camisa 10 ainda apareça como dúvida para o duelo, a sua entrada em campo acompanhada de um gol garantirá a ele outro feito. Ele pode balançar as redes por sete partidas seguidas em Copas do Mundo, em uma contagem que engloba o torneio anterior.

Apesar da grande expectativa dos torcedores, o técnico Lionel Scaloni informou formalmente que o astro iniciará a partida no banco de reservas.

Até o momento, o argentino divide o topo dessa marca com outras lendas do futebol mundial. Messi atingiu a marca de seis jogos consecutivos ao anotar dois gols contra a Áustria. Dessa forma, igualou a Just Fontaine e está atrás de Jairzinho.

Consequentemente, o embate diante da Jordânia surge como a oportunidade perfeita para o atacante deixar os dois ex-jogadores para trás. Com isso, vai se isolar definitivamente como o atleta com a maior sequência de partidas com gols na história dos Mundiais.

Números impressionantes

Ao longo desta impressionante série atual de seis partidas, Messi balançou as redes em 10 oportunidades. Nesse sentido, o craque já soma cinco gols em apenas dois jogos na atual edição da Copa do Mundo, dando continuidade ao desempenho avassalador que apresentou no Catar, onde marcou gols em todas as quatro fases do mata-mata, totalizando cinco tentos das oitavas de final até a grande decisão.

Por outro lado, Just Fontaine registrou uma média ainda mais impressionante no passado, visto que o atacante francês marcou 13 vezes nas seis partidas que disputou em 1958, o que o consagrou como o artilheiro daquela edição e manteve o seu título de maior goleador em uma única Copa até os dias atuais.

Outros feitos pela Argentina

Além disso, Messi ostenta o posto de maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 18 gols e acumula recordes no torneio desde a sua estreia oficial, que ocorreu em 2006. O craque já soma seis edições disputadas na carreira, um feito raro que compartilha somente com o português Cristiano Ronaldo e com o goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

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Da mesma forma, o gênio argentino lidera com folga a estatística de participações diretas em gols na história das Copas. O craque registra 26 ações decisivas no total, sendo 18 gols e 8 assistências, marca que superou os 21 números que o rei Pelé detinha anteriormente.

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