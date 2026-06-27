Raphinha faz tratamento intensivo e fica fora da viagem do Brasil para Houston

Raphinha não viajará com a delegação do Brasil para Houston, no Texas, e permanecerá em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Com isso, o atacante está fora da partida desta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, contra o Japão, pela rodada de 16 avos da Copa do Mundo.

A tendência é que Rayan, destaque na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, siga como titular pelo lado direito do ataque. O departamento médico da Seleção adotou uma estratégia específica para acelerar a recuperação do camisa 11. Raphinha realiza sessões de fisioterapia em mais de um período por dia e seguirá sob acompanhamento constante dos médicos e fisioterapeutas.

A comissão técnica trabalha com diferentes cenários para o retorno do atacante. Em caso de classificação diante do Japão, existe a expectativa de que ele tenha condições de atuar nas oitavas de final. No entanto, uma volta apenas nas quartas de final também é considerada pelos profissionais que acompanham sua recuperação.

A cautela se explica pelo histórico recente do jogador. Nesta temporada, Raphinha sofreu quatro lesões na mesma região da perna direita. Assim, exige atenção redobrada para evitar uma nova recaída justamente no momento decisivo da competição.

Enquanto o atacante permanece em Nova Jersey, o restante da delegação embarca para Houston na tarde deste sábado (27/6). Contudo, antes do confronto contra os japoneses, o grupo comandado por Carlo Ancelotti ainda realizará um último treinamento no domingo.

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