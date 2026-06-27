Venezuelanos de clubes do Rio fazem nas redes apelo por vítimas de terremoto

Jogadores venezuelanos que atuam em clubes cariocas recorreram às redes sociais para pedir ajuda às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Os atletas compartilharam mensagens de solidariedade e divulgaram informações sobre desaparecidos e equipes de resgate diante da tragédia que abalou o país.

O atacante Soteldo, do Fluminense, publicou um vídeo de um resgate em meio aos escombros e escreveu: “Deus ajude essas pessoas”. Já Savarino fez um apelo por socorro para o Hotel Eduards, em La Guaira, afirmando que havia várias pessoas soterradas, entre elas familiares de integrantes do time Delfines de La Guaira.

Enquanto isso, o zagueiro Ferraresi compartilhou imagens de ruas destruídas e prédios reduzidos a escombros, reforçando a mobilização de atletas e personalidades em apoio às vítimas.

Os terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram principalmente a região costeira de La Guaira, próxima a Caracas. O desastre provocou 920 mortes, deixou mais de 4,3 mil feridos. Ainda há cerca de 50 mil desaparecidos, segundo os balanços mais recentes das autoridades e organizações de apoio.

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