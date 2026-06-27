ASSINE JÁ!
Jogada10

RD Congo x Uzbequistão, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h30

RD Congo x Uzbequistão, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h30
RD Congo x Uzbequistão, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h30 -

República Democrática do Congo e Uzbequistão fazem confronto neste sábado (27/6), às 20h30 (de Brasília), em Atlanta, pela terceira rodada da Copa do Mundo. Mas, desde 19h30, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas