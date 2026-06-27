Fortaleza x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das maiores rivalidades do Nordeste vai ganhar mais um capítulo neste final de semana. Fortaleza e Sport medem forças pela quarta vez apenas em 2026, desta vez pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo (28/6), às 18h30, as duas equipes entram em campo na Arena Castelão.

O Tricolor do Pici, contudo, deixou a zona de classificação à elite e está na oitava posição e tem 22 pontos. O Leão da Ilha, aliás, está na terceira posição e totaliza 25 pontos ganhos.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão da Disney+/ESPN, SportyNet e X Sports

Como chega o Fortaleza

O técnico Thiago Carpini terá dois reforços importantes para armar o Fortaleza neste clássico regional. O zagueiro Brítez superou as dores na lombar e o atacante Lucas Emanoel retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, o treinador precisará mexer na estrutura: o defensor Cardona segue em transição física após passar por uma artroscopia no joelho, enquanto Rodriguinho cumpre suspensão e cede o lugar para a improvisação de Mucuri.

Mesmo com as alterações forçadas na escalação, Carpini, portanto, projeta um confronto equilibrado e cheio de obstáculos em campo. Este será o quarto embate entre os dois clubes na temporada.

Como chega o Sport

O Sport também vive um cenário de retornos e desfalques para o confronto. O técnico, afinal, ganhou os reforços de Clayson e Marlon. A principal novidade entre os titulares tende a ser Madson, que reassume suas funções e briga diretamente para tomar a vaga de Augusto Pucci na lateral direita.

Por outro lado, o Leão perdeu Carlos De Pena, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Como o atleta costuma iniciar as partidas no banco, a ausência não chega a bagunçar os planos da comissão técnica. A única real dúvida na escalação inicial corre por conta de uma escolha tática no meio-campo, onde Pedro Martins disputa a posição com Yago Felipe.

FORTALEZA x SPORT

Série B do Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data-Hora: 28/6/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Luan Gazal; Mucuri, Lucas Sasha, Rodrigo Santos, Vitinho e Fuentes; Miritello e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe (Pedro Martins); Barletta, Perotti e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.