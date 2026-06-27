Conar pede suspensão de propagandas de bets na CazéTV durante a Copa do Mundo

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) determinou, em caráter liminar, a suspensão das propagandas de casas de apostas exibidas pela CazéTV durante as transmissões da Copa do Mundo 2026. A decisão emergencial foi assinada pelo conselheiro-relator Luiz Celso de Piratininga Junior após o órgão identificar indícios de publicidade considerada abusiva.

Segundo o Conar, os anúncios incentivavam o público a realizar apostas em lances e eventos de baixa probabilidade de ocorrência durante as partidas. Isto, inclusive, pode contrariar as regras de publicidade responsável previstas para o setor de apostas esportivas. Apesar da liminar, o Conselho de Ética da entidade ainda analisará o caso e decidirá se abrirá um processo formal.

“A combinação de odds e apostas em lances iminentes pode levar ao erro sobre informação central da oferta, inclusive induzindo a confusão sobre a probabilidade e possibilidade de ganho”, afirmou o relator em seu despacho.

Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na divulgação das apostas durante as transmissões da Copa. O órgão avaliará se as mensagens veiculadas se enquadram como publicidade abusiva ou se podem induzir consumidores a comportamentos de risco.

A discussão ocorre em meio ao endurecimento das regras para o mercado de apostas no Brasil. A legislação proíbe campanhas que estimulem o jogo de forma exagerada. Ou que associem as apostas a sucesso financeiro e social, além de impor restrições à publicidade direcionada ao público vulnerável.

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