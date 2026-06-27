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Local de jogo do Santos pode ser alterado após terremoto

Local de jogo do Santos pode ser alterado após terremoto
Local de jogo do Santos pode ser alterado após terremoto -

O terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela pode provocar mudanças na logística do Santos para os playoffs da Copa Sul-Americana. O clube acompanha de perto a situação no país e já considera a possibilidade de disputar a partida em outra cidade.

O Peixe enfrenta a Universidad Central no próximo dia 21 de julho, pelo jogo de ida da fase eliminatória, inicialmente marcado para o Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. No entanto, o forte tremor atingiu a região norte da Venezuela, onde está localizada a capital, e comprometeu a realização do confronto no local previsto.

Segundo as autoridades locais, o desastre deixou ao menos 920 mortos e 2.890 feridos. Além disso, aproximadamente 250 edifícios desabaram ou sofreram danos estruturais. Assim, diante do cenário, a tendência é que a partida seja transferida para uma cidade próxima a Caracas, caso as condições de segurança não sejam restabelecidas a tempo.

A tragédia também afetou diretamente a Universidad Central. O clube venezuelano vive um período de luto após a morte de Yimvert Berroterán, de 18 anos. Considerado uma das principais promessas do futebol do país, o jovem atleta foi uma das vítimas do terremoto.

O duelo de volta entre Santos e Universidad Central está mantido para o dia 28 de julho, na Vila Belmiro. Quem avançar no confronto terá pela frente o Macará, do Equador, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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