Internado há 11 dias, Parreira será submetido a cirurgia em hospital no Rio

O ex-treinador da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 80 anos, será submetido a uma cirurgia neste sábado (27), após permanecer dez dias internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O treinador de 83 anos segue em tratamento intensivo devido a complicações pulmonares e à insuficiência respiratória aguda.

De acordo com boletins médicos divulgados nos últimos dias, Parreira apresentou melhora clínica e teve a sedação reduzida gradualmente, embora ainda necessite de suporte de aparelhos para respirar. Apesar da evolução, os médicos decidiram realizar o procedimento cirúrgico como parte do tratamento.

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira está internado, desde 16 de junho, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar. O paciente apresentou complicações clínicas e será submetido a um procedimento cirúrgico, na via aérea superior, no fim da tarde de hoje (27). Ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos”, informa o boletim.

O ex-comandante da Seleção convive com um linfoma de Hodgkin desde 2023. Em 2024, ele chegou a apresentar sinais de remissão da doença, mas precisou retomar o tratamento após a volta do câncer.

Parreira é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ele comandou a Seleção no tetra na Copa do Mundo de 1994. Ele ainda participou de seis edições do Mundial, dirigindo cinco seleções diferentes ao longo da carreira.

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