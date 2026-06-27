Fifa escala árbitro italiano para Brasil x Japão na Copa do Mundo

A Fifa definiu a arbitragem para o confronto entre Brasil e Japão, marcado para esta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, pelas 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O italiano Maurizio Mariani será o responsável por apitar a partida.

A equipe de arbitragem terá outros dois italianos. Daniele Bindoni e Alberto Tegoni atuarão como assistentes, enquanto o suíço Sandro Schaerer exercerá a função de quarto árbitro.

Aos 44 anos, Mariani participa de sua primeira Copa do Mundo como árbitro principal e já trabalhou em duas partidas nesta edição do torneio. Ele esteve no empate por 1 a 1 entre Uruguai e Arábia Saudita e também apitou a vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo.

Aliás, o italiano chega ao duelo entre brasileiros e japoneses credenciado por uma temporada de destaque no futebol europeu. Afinal, no fim de maio, comandou a decisão da Conference League entre Crystal Palace e Rayo Vallecano. Na ocasião, a equipe inglesa venceu por 1 a 0 e conquistou o título.

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