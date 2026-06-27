Manchester United teme lesão grave de Ugarte após eliminação do Uruguai

O Manchester United vive momentos de preocupação enquanto aguarda o diagnóstico da lesão sofrida por Manuel Ugarte durante a derrota do Uruguai para a Espanha por 1 a 0, na última sexta-feira (26), resultado que eliminou a seleção sul-americana da Copa do Mundo de 2026.

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O volante deixou o gramado de maca e deixou o estádio em uma cadeira de rodas após se machucar no início da jogada que terminou no gol espanhol. Ao tentar fazer um desarme, Ugarte prendeu o pé no gramado e caiu com muitas dores. Ele não conseguiu voltar à partida, aumentando o temor de uma lesão mais séria.

Agora, o clube inglês aguarda os exames realizados pelo departamento médico da seleção uruguaia para conhecer a gravidade do problema e definir os próximos passos.

A lesão acontece em um momento delicado para o jogador. Sem atuar pelo Manchester United desde abril, Ugarte tinha o futuro indefinido e via a Copa do Mundo como uma oportunidade para recuperar espaço ou despertar o interesse de outros clubes na próxima janela de transferências.

Caso seja confirmada uma lesão de longa duração, o United também poderá receber uma compensação financeira da Fifa por meio do Programa de Proteção de Clubes. Dessa maneira, se o meio-campista ficar afastado por 12 meses, cenário cogitado nas últimas horas, o clube inglês poderá receber cerca de 6,7 milhões de euros (R$ 39,5 milhões), valor referente à cobertura salarial prevista pelo programa.

Manchester United se movimenta nos bastidores

A possível ausência prolongada também afeta o planejamento do Manchester United para o setor de meio-campo. O clube pretende reforçar a posição com duas ou três contratações. Um acordo com Ederson, da Atalanta, já está encaminhado. Porém, os exames médicos do brasileiro foram adiados após sua convocação de última hora para a seleção.

Além disso, as negociações por Mateus Fernandes seguem sem avanço. O meio-campista português, que pertence ao West Ham, também desperta interesse do Tottenham, o que pode dificultar ainda mais a operação.

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