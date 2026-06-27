Corinthians renova com Gui Amorim e blinda joia da base com multa milionária

O Corinthians chegou a um acordo para renovar o contrato de Gui Amorim, uma das principais promessas das categorias de base do clube. O novo vínculo do meia de 18 anos terá validade até dezembro de 2028, com opção de extensão por mais duas temporadas, até o fim de 2030.

Com a renovação, o Timão ampliou significativamente a proteção contratual do jogador. A multa rescisória para clubes do exterior está fixada em 100 milhões de euros, cerca de R$ 591 milhões na cotação atual. Já a cláusula para transferências no mercado nacional subiu de R$ 80 milhões para R$ 140 milhões.

A diretoria agiu para evitar que Gui Amorim entrasse em seu último ano e meio de contrato. Antes do novo acordo, o vínculo era válido até 31 de julho de 2027, o que permitiria ao atleta assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do início de 2027.

As negociações foram conduzidas pelo executivo de futebol Marcelo Paz. O diretor, recentemente, alinhou os termos com os representantes do jogador. Assim, garantiu a permanência de uma das maiores apostas do Parque São Jorge para os próximos anos.

Gui Amorim já frequenta os profissionais do Corinthians

Contudo, Gui Amorim viveu recentemente um período de recuperação física. Afinal, o meia passou quase dois meses sob cuidados do departamento médico por conta de uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Recuperado, ele voltou a atuar pelo time sub-20 no fim de maio.

Apesar de ainda integrar as categorias de base, o jovem já participa de treinamentos com o elenco profissional no CT Joaquim Grava. Gui chegou a estar na lista de relacionados para partidas da equipe principal, mas ainda aguarda a oportunidade de fazer sua estreia entre os profissionais.

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