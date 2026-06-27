De la Fuente critica agressividade do Uruguai após classificação na Copa

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, criticou a postura do Uruguai e a atuação da arbitragem após a vitória por 1 a 0, na última sexta-feira (26), resultado que garantiu à seleção espanhola a liderança do grupo na Copa do Mundo de 2026. Apesar da classificação, o treinador demonstrou preocupação com o excesso de faltas e com as possíveis consequências físicas para sua equipe.

LEIA MAIS: Brasil deve repetir time contra o Japão. Veja a provável escalação

Após a partida, disputada no Estádio de Guadalajara, De la Fuente afirmou que o confronto ficou marcado muito mais pela agressividade dos uruguaios do que pelo futebol.

“Eles nos levaram ao limite. Jogaram de forma extremamente agressiva, e conseguimos responder à altura”, declarou o comandante da Espanha.

O treinador também evitou fazer críticas diretas à arbitragem, mas deixou claro seu descontentamento com a condução da partida e com as decisões do VAR.

“Espero disputar jogos normais daqui para frente. Não quero criar problemas falando dos árbitros”, afirmou.

Além da classificação, a Espanha saiu de campo preocupada com a situação de dois jogadores. Nico Williams deixou a partida sentindo dores, enquanto Yeremy Pino sofreu uma pancada na clavícula e passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.

Agora, a comissão técnica aguarda a recuperação dos atletas enquanto prepara a equipe para a fase mata-mata. Por fim, a Espanha volta a campo no dia 2 de julho, em Los Angeles, contra um adversário que ainda será definido após o encerramento da fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.