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De la Fuente critica agressividade do Uruguai após classificação na Copa

De la Fuente critica agressividade do Uruguai após classificação na Copa
De la Fuente critica agressividade do Uruguai após classificação na Copa -

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, criticou a postura do Uruguai e a atuação da arbitragem após a vitória por 1 a 0, na última sexta-feira (26), resultado que garantiu à seleção espanhola a liderança do grupo na Copa do Mundo de 2026. Apesar da classificação, o treinador demonstrou preocupação com o excesso de faltas e com as possíveis consequências físicas para sua equipe.

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Após a partida, disputada no Estádio de Guadalajara, De la Fuente afirmou que o confronto ficou marcado muito mais pela agressividade dos uruguaios do que pelo futebol.

“Eles nos levaram ao limite. Jogaram de forma extremamente agressiva, e conseguimos responder à altura”, declarou o comandante da Espanha.

O treinador também evitou fazer críticas diretas à arbitragem, mas deixou claro seu descontentamento com a condução da partida e com as decisões do VAR.

“Espero disputar jogos normais daqui para frente. Não quero criar problemas falando dos árbitros”, afirmou.

Além da classificação, a Espanha saiu de campo preocupada com a situação de dois jogadores. Nico Williams deixou a partida sentindo dores, enquanto Yeremy Pino sofreu uma pancada na clavícula e passará por exames para avaliar a gravidade da lesão.

Agora, a comissão técnica aguarda a recuperação dos atletas enquanto prepara a equipe para a fase mata-mata. Por fim, a Espanha volta a campo no dia 2 de julho, em Los Angeles, contra um adversário que ainda será definido após o encerramento da fase de grupos.

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