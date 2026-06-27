Mulher de jogador da seleção da Holanda anuncia perda gestacional

O atacante Cody Gakpo vive um drama pessoal em plena disputa da Copa do Mundo 2026. Neste sábado (27), sua companheira, Noa van der Bij, anunciou nas redes sociais que o casal perdeu o bebê que esperava. A notícia ganhou grande repercussão na imprensa holandesa, que classificou o episódio como um momento de “profunda tristeza”.

Em mensagem publicada no Instagram, Noa, inclusive, afirmou que o casal está “de coração partido” pela morte do filho ainda durante a gestação. Ela também revelou o nome escolhido para o bebê: Elijah. “Para sempre amado. Para sempre nosso filho”, escreveu.

Segundo a imprensa holandesa , Gakpo e Noa buscaram conforto na fé após a perda. O casal contou que foi a uma igreja para acender uma vela em homenagem ao filho e, em seguida, viveu um momento que considerou um sinal divino: no parquinho ao lado da igreja, havia apenas outra criança, que se chamava justamente Elijah. “Não poderia haver um sinal mais bonito de Deus. Ele nos lembrou que nosso pequeno menino nunca estará longe”, relatou Noa.

A gravidez havia sido anunciada publicamente no fim de maio. O casal, que mantém um relacionamento desde 2020, tem um menino de 2 anos. Noa, inclusive, estava nos EUA acompanhando o marido durante a Copa do Mundo e chegou a assistir a partidas da seleção holandesa.

Até o momento, porém, a federação holandesa de futebol (KNVB) não se pronunciou oficialmente sobre a situação de Gakpo nem informou se o atacante seguirá à disposição da equipe para o duelo contra o Marrocos pela segunda fase da Copa do Mundo.

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