Corinthians fecha patrocínio com plataforma de conteúdo adulto até 2027

O Corinthians acertou um novo contrato de patrocínio com a Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura. Assinado pelo presidente Osmar Stabile na última sexta-feira (26/6), o acordo tem validade até o fim de 2027 e renderá R$ 22 milhões aos cofres do clube.

A empresa terá exposição em diferentes modalidades do Parque São Jorge. No futebol masculino, a marca ficará estampada no calção. Além disso, o logotipo aparecerá na parte traseira do uniforme do basquete e na barra inferior da camisa do futsal.

A equipe feminina, porém, seguirá um caminho diferente. A Fatal Fans não deverá exibir sua marca no uniforme das jogadoras. Em vez disso, o espaço estará sendo utilizado para divulgar mensagens de apoio à causa feminina.

Antes de concluir a parceria, a diretoria corintiana promoveu reuniões com lideranças do elenco feminino, representantes de departamentos do clube e integrantes de coletivos ligados às mulheres. Segundo a avaliação interna, os grupos compreenderam a situação e não apresentaram resistência ao acordo.

A intenção da empresa é aproveitar a visibilidade proporcionada pelo Corinthians para incentivar a produção de conteúdos que não sejam voltados ao segmento adulto dentro da própria plataforma.

A Fatal Fans já mantém acordos de patrocínio com outros clubes do futebol brasileiro, como Vila Nova e Operário. O Corinthians, entretanto, passa a ser a equipe de maior projeção nacional a associar sua marca à plataforma.

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