Tuchel rebate críticas e sai em defesa da Inglaterra após empate

O empate sem gols diante de Gana aumentou a pressão sobre a Inglaterra, mas Thomas Tuchel evitou fazer críticas ao elenco ou lamentar as ausências de jogadores importantes. O treinador minimizou os questionamentos sobre as opções disponíveis para a Copa do Mundo de 2026 e defendeu o grupo mesmo após a atuação abaixo do esperado.

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Na entrevista antes do duelo decisivo contra o Panamá, neste sábado (27), o técnico foi questionado se o resultado expôs limitações da equipe, principalmente diante de adversários que atuam com linhas defensivas mais fechadas. Tuchel reagiu com bom humor e descartou essa interpretação.

“Não posso entrar nessa discussão por causa de um empate. A Espanha empatou. O Brasil empatou. Portugal também empatou”, afirmou.

O alemão também rebateu as críticas sobre a ausência de nomes como Cole Palmer, Phil Foden e Trent Alexander-Arnold. Para ele, é natural que os jogadores que ficaram fora da convocação para a Copa do Mundo passem a ser lembrados quando o time não vence.

“É uma reação automática. Quando as coisas não saem como esperado, quem está no banco ou quem nem foi convocado passa a parecer a melhor solução. Mas não é assim que funciona. O jogo precisa ser resolvido em campo”, destacou.

Inglaterra tem dificuldade diante de defesas bem postadas?

Contra Gana, a Inglaterra teve 78% de posse de bola e dominou as ações, mas acertou apenas quatro finalizações no alvo. Além disso, nem mesmo as cinco substituições ofensivas feitas por Tuchel conseguiram mudar o panorama da partida, diferente da estreia, quando a equipe venceu a Croácia por 4 a 2.

Na avaliação do treinador, a dificuldade diante de defesas bem postadas faz parte do jogo e depende mais da qualidade nas decisões individuais do que de mudanças táticas.

“Incentivamos os jogadores a criarem situações de um contra um, dois contra dois ou até quatro contra quatro. Mas, quando você coloca mais jogadores de um lado, o adversário também se reorganiza. Contra linhas baixas, acelerar o jogo sempre fica mais complicado”, explicou.

Por fim, a Inglaterra volta as atenções para o confronto contra o Panamá, que vale a classificação para a fase eliminatória do Mundial. Dessa maneira, as seleções se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília).

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