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Real Madrid terá novo chefe do departamento médico após pedido de demissão

Real Madrid terá novo chefe do departamento médico após pedido de demissão
Real Madrid terá novo chefe do departamento médico após pedido de demissão -

O Real Madrid terá mudanças no departamento médico. De acordo com informações divulgadas pela ESPN neste sábado (27), Manuel Arroyo, médico da equipe principal, pediu demissão e está de saída do clube. Até o momento, a diretoria não divulgou os motivos da decisão nem anunciou quem assumirá o cargo.

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Na ocasião, o atacante francês reclamava de dores no joelho, mas o diagnóstico inicial feito pelo clube acabou sendo colocado em dúvida. Posteriormente, Mbappé viajou à França para ser avaliado por outro especialista, onde realizou novos exames que esclareceram a gravidade do problema.

Com a saída de Arroyo, o Real Madrid inicia a busca por um novo responsável pelo departamento médico. A expectativa é reforçar o acompanhamento físico dos jogadores e reduzir o impacto das lesões ao longo da temporada.

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