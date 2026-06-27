Real Madrid terá novo chefe do departamento médico após pedido de demissão

O Real Madrid terá mudanças no departamento médico. De acordo com informações divulgadas pela ESPN neste sábado (27), Manuel Arroyo, médico da equipe principal, pediu demissão e está de saída do clube. Até o momento, a diretoria não divulgou os motivos da decisão nem anunciou quem assumirá o cargo.

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Na ocasião, o atacante francês reclamava de dores no joelho, mas o diagnóstico inicial feito pelo clube acabou sendo colocado em dúvida. Posteriormente, Mbappé viajou à França para ser avaliado por outro especialista, onde realizou novos exames que esclareceram a gravidade do problema.

Com a saída de Arroyo, o Real Madrid inicia a busca por um novo responsável pelo departamento médico. A expectativa é reforçar o acompanhamento físico dos jogadores e reduzir o impacto das lesões ao longo da temporada.

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