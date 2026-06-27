Espanha recebe boa notícia sobre Nico Williams e Yéremi Pino

A Espanha recebeu uma boa notícia neste sábado (27), um dia após a vitória sobre o Uruguai por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Nico Williams e Yéremi Pino, que deixaram o campo com dores e preocupavam a comissão técnica, não sofreram lesões graves e devem seguir à disposição para a sequência do torneio.

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Durante a partida, havia receio de que Nico Williams tivesse lesionado o adutor da perna direita. Já Yéremi Pino, que terminou o jogo no sacrifício, chegou a preocupar por uma possível fratura na clavícula, situação destacada pelo técnico Luis de la Fuente após o apito final.

No entanto, os exames realizados neste sábado afastaram os cenários mais graves. Em comunicado oficial, a Federação Espanhola informou que ambos apresentaram apenas lesões moderadas, que serão acompanhadas diariamente pelo departamento médico.

Com isso, a expectativa é de que ambos os jogadores permaneçam na disputa da Copa do Mundo. Mesmo assim, ainda dependam da evolução clínica para confirmar presença nos próximos compromissos.

A Espanha encerrou a fase de grupos na liderança da chave e agora concentra suas atenções no início do mata-mata. Por fim, a boa notícia é que o treinador poderá contar com a possibilidade de ter duas de suas principais opções ofensivas à disposição.

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