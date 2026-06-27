Jordânia x Argentina, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 22h

Jordânia e Argentina fazem duelo neste sábado (27/6), às 23h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Mas, desde 22h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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