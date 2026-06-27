Botafogo cancela intertemporada na Rússia após mudança no calendário

O Botafogo desistiu da viagem à Rússia para realizar a intertemporada e disputar a Brothers Cup, torneio amistoso que reuniria o clube carioca, o CSKA e o Dínamo Moscou. A decisão foi motivada pela alteração do calendário do Campeonato Brasileiro promovida pela CBF. Afinal, a entidade antecipou o confronto contra o Santos, válido pela 19ª rodada da competição.

A delegação alvinegra embarcaria no dia 30 de junho e retornaria apenas em 11 de julho. Entretanto, a remarcação da partida contra o Santos para 16 de julho, antes da final da Copa do Mundo, em razão da participação da equipe paulista nos playoffs da Copa Sul-Americana, fez a diretoria rever o planejamento. Com um intervalo reduzido entre o retorno da viagem e a retomada dos jogos oficiais, o clube optou por cancelar a programação internacional.

A decisão, porém, gerou forte reação dos organizadores. Em comunicado conjunto, CSKA e Dínamo Moscou afirmaram que o contrato firmado previa multa em caso de desistência e informaram que adotarão as medidas cabíveis. Na avaliação dos russos, os argumentos apresentados pelo Botafogo não são suficientes para justificar o cancelamento da participação.

Com a mudança de planos, o elenco permanecerá no Rio de Janeiro durante o período de preparação. A comissão técnica utilizará a estrutura do CT Lonier para intensificar os treinamentos antes da retomada da temporada. Aliás, o Botafogo ainda terá compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

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