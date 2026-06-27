Após anos de negociações, Neymar compra mansão de DJ Marlboro

Durante anos, Neymar e DJ Marlboro dividiram a vizinhança em um dos condomínios mais exclusivos da Costa Verde do Rio de Janeiro. Moradores do Portobello, em Mangaratiba, os dois eram donos de propriedades lado a lado, situação que despertou no atacante o interesse em incorporar a casa do músico ao seu já conhecido complexo de lazer.

Contudo, o músico sempre se mostrou irredutível em vender seu patrimônio. Foi ali que ele criou os quatro filhos e viveu alguns dos principais momentos da vida da família. Por esse motivo, mesmo diante de ofertas milionárias feitas por Neymar, entre elas uma proposta de R$ 15 milhões, segundo o jornal Extra, a resposta sempre foi negativa.

Com o passar do tempo, no entanto, a negociação ganhou um novo rumo. Em vez de insistir apenas em uma oferta em dinheiro, Neymar apresentou uma permuta envolvendo uma mansão de alto padrão, também localizada na região de Mangaratiba e com acesso direto à praia.

A mudança de estratégia se mostrou decisiva. Antes de fechar o acordo, DJ Marlboro visitou o novo imóvel ao lado da família. Segundo ele revelou ao Extra, os filhos aprovaram imediatamente a troca, fator que acabou sendo determinante para a conclusão das negociações.

O desfecho atendeu aos interesses de ambos os lados. Afinal, Neymar conseguiu ampliar sua propriedade no condomínio, aumentando a área de seu complexo particular e garantindo ainda mais privacidade. O espaço já é conhecido por reunir diferentes estruturas de lazer e por receber encontros com familiares e amigos. Em contrapartida, o músico seguiu próximo ao espaço onde cresceu.

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