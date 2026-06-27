Jornal espanhol exalta sinceridade de Rayan em coletiva: “Quebrou todas as regras”

A espontaneidade de Rayan durante a entrevista coletiva da última sexta-feira (26/6) ultrapassou as fronteiras do Brasil e ganhou destaque na imprensa espanhola. Em reportagem publicada neste sábado (27/6), o jornal Marca elogiou a postura do atacante da Seleção Brasileira, que chamou a atenção ao responder de forma bem-humorada uma pergunta sobre o Japão, adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.

Durante a entrevista, o jogador de 19 anos foi questionado sobre qual atleta japonês considerava mais perigoso. Em vez de recorrer a uma resposta protocolar, Rayan admitiu que ainda não tinha essa informação, arrancando risos dos jornalistas presentes.

O comportamento foi justamente o ponto destacado pelo periódico espanhol, que classificou o atacante como uma das revelações do Mundial também fora de campo.

“Rayan está sendo uma das grandes revelações da Copa do Mundo e também um dos poucos que ainda fala sem estar no piloto automático. Na preparação para uma partida, quando o normal seria elogiar o Japão sem rodeios, o ponta brasileiro optou por não fingir nada. Questionado sobre o jogador mais perigoso do adversário, sua resposta foi tão simples quanto inesperada: ele não sabia… e deixou isso bem claro. ‘Cara…’, suspirou na coletiva de imprensa, arrancando risos de todos. Em seguida, olhou para o céu, mas não encontrou nenhuma resposta”, escreveu o Marca.

Rayan foge dos padrões

Além disso, o jornal afirmou que o brasileiro fugiu do padrão normalmente visto em entrevistas de jogadores às vésperas de partidas importantes e elogiou a naturalidade com que conduziu a situação.

“O comentário gerou um daqueles momentos inesperados que uma Copa do Mundo também proporciona fora de campo. Rayan, com apenas 19 anos, não quis inventar um nome nem se esquivar da pergunta. Ele admitiu, com naturalidade, que ainda tinha trabalho a fazer antes de enfrentar o Japão. No entanto, logo minimizou qualquer possível mal-entendido: ‘Sabemos que o Japão é uma equipe muito forte e estamos trabalhando duro para dar o nosso melhor e vencê-los'”, concluiu o veículo espanhol

Titular na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, Rayan vive a primeira Copa do Mundo da carreira. Além disso, ganhou espaço na equipe de Carlo Ancelotti após a lesão de Raphinha. Assim, o atacante deve permanecer entre os 11 iniciais no confronto desta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), em Houston, quando o Brasil enfrenta o Japão por uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

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