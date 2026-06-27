Após eliminação na Copa do Mundo, Canobbio terá férias antes de voltar ao Fluminense

A Copa do Mundo de 2026 acabou para o Uruguai na noite da última sexta-feira. Em Guadalajara, a Celeste foi derrotada pela Espanha por 1 a 0, e com apenas dois pontos, foi eliminada do Mundial ainda na fase de grupos. Os sul-americano ficaram atrás dos espanhóis e de Cabo Verde, que se classificou na segunda colocação.

Sendo assim, os jogadores convocados pelo Uruguai já podem retornar aos seus respectivos clubes. No entanto, Agustín Canobbio, jogador do Fluminense, expulso no fim do jogo diante da Espanha, não retornará da Copa do Mundo diretamente para o Tricolor.

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De acordo com informações do ‘ge’, Canobbio receberá um período curto de férias antes de se reapresentar no CT Carlos Castilho. Segundo o portal, o atacante uruguaio é esperado por Zubeldía no dia 10 de julho.

Desse modo, Canobbio não vai participar do primeiro amistoso do Fluminense nesta intertemporada, diante do Nova Iguaçu. no dia 8 de julho, no Maracanã. Já para o amistoso contra o Bahia, no dia 12 de julho, a presença ainda é incerta, mas a tendência é que o uruguaio siga fora.

Com isso, Canobbio deve voltar a vestir a camisa do Fluminense apenas no dia 17 de julho, quando o Tricolor volta a entrar em campo de forma oficial, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

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