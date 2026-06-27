Eliminados da Copa, uruguaios têm data para voltar ao Flamengo

O Flamengo começará a receber nos próximos dias os primeiros jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2026. Eliminados ainda na fase de grupos com a seleção do Uruguai, Arrascaeta, Varela e De la Cruz serão os primeiros convocados a retornar ao clube.

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Antes de voltarem aos treinamentos, os três terão direito a 10 dias corridos de férias, período que começará a ser contado a partir do desligamento oficial da delegação uruguaia. O Flamengo ficará responsável por organizar toda a logística de retorno dos atletas ao Brasil.

Mesmo com esse período de descanso previsto, outros jogadores que estiveram na Copa já retomaram as atividades. Léo Ortiz e Saúl, por exemplo, voltaram ao Ninho do Urubu antes dos demais. A expectativa é que Arrascaeta, Varela e De la Cruz se reapresentem no CT no dia 8 de julho.

Enquanto aguarda o retorno dos convocados, o elenco rubro-negro seguirá para uma intertemporada em Portugal. A delegação embarca neste domingo para o Algarve, onde permanecerá até 12 de julho.

Além disso, durante a preparação, o Flamengo disputará três amistosos. O primeiro será contra o River Plate, no dia 3 de julho. Depois, a equipe enfrentará o Lausanne, no dia 8, e encerrará a sequência diante do Benfica, em 11 de julho.

Na campanha do Uruguai na Copa do Mundo, Varela foi titular em todos os jogos da equipe. Já Arrascaeta não entrou em campo por causa de uma lesão na panturrilha, enquanto De la Cruz também encerrou sua participação após a eliminação da seleção na fase de grupos.

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