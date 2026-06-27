Criciúma vence o São Bernardo com gol de Otero e cola no G2 da Série B

O Criciúma venceu o São Bernardo por 2 a 1 neste sábado (27), no Heriberto Hülse, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Superior durante boa parte da partida, a equipe catarinense construiu a vantagem ainda no primeiro tempo e resistiu à pressão dos visitantes na etapa final para garantir mais três pontos. Otero abriu o caminho da vitória em cobrança de pênalti bastante contestada pelos paulistas e, na comemoração, prestou homenagem às vítimas do terremoto que atingiu a Venezuela nesta semana.

Assim, com o resultado, o Criciúma ultrapassou o São Bernardo e assumiu a terceira colocação, com 27 pontos. Já o Bernô caiu para a quarta posição, com 25 pontos somados.

Criciúma melhor no primeiro tempo

O Criciúma assumiu o controle desde os primeiros minutos. Com marcação alta e pressão na saída de bola, a equipe comandou as ações ofensivas e manteve o São Bernardo praticamente no campo de defesa. Apesar da superioridade, os donos da casa encontravam dificuldades para superar a marcação adversária.

A situação mudou aos 23 minutos. Após cruzamento de Willean Lepo, a bola tocou em Pará dentro da área. Inicialmente, o lance seguiu normalmente, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo foi chamado pelo VAR, revisou a jogada no monitor e assinalou pênalti. Os jogadores do São Bernardo reclamaram bastante, alegando que a bola havia desviado primeiro na perna do defensor antes de atingir o braço. Na cobrança, Otero bateu com categoria para abrir o placar. Na comemoração, o venezuelano fez uma homenagem ao seu país, que vive os efeitos de um terremoto de grandes proporções.

Mesmo em vantagem, o Criciúma manteve a intensidade. O São Bernardo seguiu com dificuldades para criar jogadas ofensivas, enquanto os catarinenses continuaram acumulando oportunidades. Aos 43 minutos, Waguininho quase ampliou em um chute de longa distância que explodiu no travessão. Pouco depois, Alex Alves evitou o segundo gol ao defender um voleio de Eduardo.

Segundo tempo perde ritmo

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu. O Criciúma administrou a vantagem e passou a encontrar menos espaços, enquanto o São Bernardo tentou crescer na partida, mas esbarrou na falta de criatividade. A maioria das tentativas veio em finalizações de média e longa distância, sem grande perigo.

Os donos da casa voltaram a assustar aos 24 minutos, quando Marcelo Hermes acertou a trave. Aliás, nos minutos finais, o São Bernardo aumentou a posse de bola no campo de ataque e tentou pressionar em busca do empate. A defesa do Criciúma, porém, mostrou consistência e segurou o resultado até o apito final, garantindo uma vitória importante na luta pelas primeiras posições da Série B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.