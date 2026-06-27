Jogadores do Palmeiras fazem coletivo no CT; Vitor Roque segue cronograma

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol, neste sábado (27), em mais uma atividade durante esta intertemporada. Os jogadores participaram apenas de um coletivo de 45 minutos, com dois times de 11, em dimensões totais do campo.

Assim como ocorreu nos últimos dias, jovens das categorias de base completaram as atividades, por conta da ausência dos atletas que representam suas seleções na disputa da Copa do Mundo. No coletivo, o cria Coutinho marcou um golaço de bicicleta.

O volante Marlon Freitas não participou do treinamento deste sábado. Ele foi liberado para resolver problemas pessoais. Sem Abel Ferreira, que ainda não se reapresentou, os demais integrantes da comissão técnica comandaram a atividade.

Já Vitor Roque realizou exercícios de mobilidade na parte interna do CT e, em seguida, foi ao gramado, em companhia de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Aliás, o atacante não iniciou a transição física após cirurgia no tornozelo esquerdo no começo de maio.

O Verdão ainda não conta com os jogadores convocados para a Copa do Mundo. No entanto, Emiliano Martínez e Piquerez devem retornar em breve, uma vez que a seleção do Uruguai não passou da fase de grupos. Giay também deve voltar no início desta semana.

O Palmeiras retorna aos jogos oficiais no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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