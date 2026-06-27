Neymar compra relógio de luxo avaliado em mais de R$ 5 milhões nos EUA

Neymar aproveitou seu momento de folga da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo para aumentar sua coleção de relógios de luxo. Durante passagem por Nova York, o atacante visitou uma loja da Jacob & Company e adquiriu pessoalmente um modelo avaliado em cerca de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,2 milhões).

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A marca registrou a compra e compartilhou o vídeo nas redes sociais. No vídeo, Neymar aparece ao lado de Jacob Arabo, fundador da joalheria, enquanto apresenta o novo relógio. A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes e também foi compartilhada pelo craque brasileiro.

Um post compartilhado por Jacob Arabo (@jacobarabo)

Conhecido por ser um entusiasta de relógios de alto padrão, Neymar possui uma das coleções mais valiosas entre os jogadores de futebol. Algumas das peças do brasileiro estão avaliadas em mais de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

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