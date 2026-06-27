Diniz orienta jogadores, e Corinthians treina em dois períodos

O Corinthians treinou mais uma vez em dois períodos no CT Joaquim Grava durante a intertemporada, neste sábado (27). A comissão técnica comandada por Fernando Diniz exigiu muito dos jogadores no terceiro dia de atividades.

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Pela manhã, os atletas participaram de um trabalho de força na academia, antes de irem para campo para um treino de posse de bola e exercício de tração com finalizações. Dessa maneira, um jogador era puxado pelo outro, com ajuda de um elástico com o objetivo de desenvolver força e velocidade, antes de arrematar um cruzamento em direção ao gol.

Em seguida, Diniz promoveu um treino de ataque contra defesa, dando ênfase na criação ofensiva e pressão pós-perda da bola. O técnico do Corinthians aproveitou ainda para orientar o time em várias situações de jogo.

Na parte da tarde, o plantel ficou na academia realizando um trabalho de fortalecimento. Aliás, o Timão volta os treinos neste domingo.

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