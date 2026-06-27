Vitória acerta a contratação de Pochettino, do Fortaleza

O Vitória acertou a contratação de Tomás Pochettino, meio-campista argentino que pertence ao Fortaleza. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o empréstimo é válido até o fim do ano.

Dessa maneira, o Rubro-Negro vai arcar com 100% dos salários do jogador até o fim da temporada. Além disso, no contrato de cessão, há a opção de compra fixada em R$ 10 milhões.

Atualmente com 30 anos, Pochettino chegou ao Fortaleza em 2023. Na atual temporada, marcou três gols e distribuiu uma assistência em 33 jogos disputados. O argentino tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2027.

Pochettino é cria da base do Boca Juniors. Além dos Xeneizes, passou ainda Defensa y Justicia, Talleres e River Plate, da Argentina, além do Austin FC, dos Estados Unidos, e Fortaleza.

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