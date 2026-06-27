Técnico da Noruega defende reservas contra a França: “Irracional é o Haaland jogar e se lesionar”

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, abriu o jogo sobre as críticas que tem recebido por ter escalado um time reserva contra a França, no último jogo do Grupo I da Copa do Mundo. Assim como fez logo após a goleada sofrida por 4 a 1, o treinador explicou que preservou os seus jogadores pensando no primeiro duelo do mata-mata, diante da Costa do Marfim.

Um destes poupados foi Erling Haaland, autor de quatro gols nos dois primeiros jogos. Assim, o centroavante não pôde fazer o esperado confronto contra Mbappé, da França.

“Seria totalmente irracional e estranho se o Haaland tivesse jogado e depois sofresse uma lesão muscular. De qualquer forma, não dá para vencer essa discussão aqui”, destacou o treinador, em entrevista coletiva neste sábado (27), antes de completar:

“Meu trabalho é fazer o que acredito, no fundo, ser o correto para garantir que a Noruega vá o mais longe possível na Copa do Mundo. Não posso estar num avião, seja voltando para casa amanhã ou daqui a três semanas, com a sensação de não ter feito tudo o que estava ao meu alcance, como o principal responsável por garantir que a Noruega vá o mais longe possível”.

Técnico da Noruega conta o que lhe deixou triste

Solbakken garante que não se arrepende de suas decisões e revela a única coisa que o deixou triste após a goleada para a França.

“Não me arrependo de nada. Muito pelo contrário. Assumo 100% da responsabilidade pelas decisões que tomei. A única coisa que me deixa triste é ver todos os torcedores que estavam em Boston ou em casa querendo ver o Erling (Haaland) e o Martin (Ødegaard). Espero que a minha escolha nos proporcione uma experiência melhor na terça-feira e, quem sabe, outras experiências mais”.

Dessa maneira, os atletas que não atuaram contra os gauleses fizeram um treino de portas fechadas neste sábado. O lateral-direito Ryerson segue em processo de recuperação de uma lesão muscular, mas ainda sem previsão de retorno. Neste domingo, a seleção viaja para Dallas, nos Estados Unidos, onde enfrentará a Costa do Marfim.

O duelo contra os africanos ocorrerá na próxima terça-feira (30), às 14h (de Brasília). Caso avance, a Noruega pode enfrentar o Brasil nas oitavas de final. A seleção de Carlo Ancelotti encara o Japão na segunda, também às 14h, em Houston.

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