Croácia vence Gana, mas ambas se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo

A tarde chuvosa na Filadélfia não esfriou os objetivos de Croácia e Gana neste sábado. No Lincoln Financial Field, os ganeses entraram em campo já classificados, enquanto os croatas ainda buscavam sua vaga no mata-mata. No fim, mesmo com a vitória da Croácia por 2 a 1 – gols de Sucic e Vlasic para os europeus, e Luckassen para os africanso – todos sorriram com seus passaportes carimbados para a fase 16 avos de final da Copa do Mundo.
Já no outro jogo do grupo, entre Inglaterra e Panamá, os ingleses venceram e garantiram a primeira colocação do Grupo L. A Croácia, com a vitória, avançou na segunda colocação, e Gana entrou como uma das melhores terceiras colocadas. Panamá, com três derrotas em três jogos, volta para casa.
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Que bonito, Sucic!
Assim como tem sido neste Grupo L, o jogo na Filadélfia teve seus primeiros minutos marcados por muita correria e poucas chances claras de gol. Com duas defesas bem postadas e dois meio-campos com a força como principal valência, Croácia e Gana fizeram 30 minutos de um jogo muito brigado, e que a melhor oportunidade tinha sido uma finalização de Vlasic no pé da trave de Asare
Até que, no minuto 31, Sucic encontrou um raro espaço na entrada da área de Gana e acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para Asare, e colocou a Croácia em vantagem no placar da partida no Lincoln Financial Field.
Tudo igual
Mas se tem uma coisa que Gana ensinou nesta Copa do Mundo é que os Black Stars nunca desistem. Sendo assim, no segundo tempo, Gana fugiu totalmente das características do técnico Carlos Queiroz e se lançou ao ataque para buscar o empate. E na bola aérea, aos 28, a defesa da Croácia vacilou e deixou Luckassen livre para escorar a bola para as redes de Livakovic, que ficou plantado no gramado e apenas admirou a bola morrer no fundo do gol. O lance chegou a ser anulado por um possível impedimento no campo, mas após checagem do VAR, o gol foi confirmado.
Croatas garantem segunda colocação
E após o gol sofrido, a Croácia voltou a aparecer com fervor no campo de ataque. Em um ataque bem trabalhado, Pasalic invadiu a área e finalizou bonito no ângulo de Asare, que voou e fez uma das defesas mais bonitas desta Copa do Mundo. No entanto, o milagre de Asare pouco adiantou. Na cobrança de escanteio, Luka Modric achou Vlasic dentro da área, e o meia-atacante testou no canto de Asare. Se no primeiro tempo, a bola bateu na trave e saiu, desta vez, a bola bateu na trave e foi para as redes para dar a segunda vitória croata nesta Copa.
Próximos compromissos
Sendo assim, a Croácia enfrenta o segundo colocado do Grupo K – neste momento, Portugal. Por outro lado, Gana vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo K – neste momento, a Colômbia.
CROÁCIA 2×1 GANA
Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo L
Data-Hora: 27/06/26 (sábado), 18h (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)
Público: 68.324 pessoas
Gols: Sucic (31’/1T, 1-0), Luckassen (28’/2T, 1-1), Vlasic (38’/2T, 2-1)
CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo e Perisic; Kovacic (Mario Pasalic, 33’/2T) e Modric; Vlasic (Gvardiol, 43’/2T), Sucic e Baturina (Marco Pasalic, 43’/2T); Budimir (Matanovic, 21’/2T)l. Técnico: Zlatko Dalic
GANA: Asare; Senaya, Adjetey (Peprah, intervalo), Luckassen e Mensah; Partey, Sibo (Yirenkyi, 40’/2T), Owasu (Fatawu, intervalo); Semenyo, Sulemana (Nuamah, 26’/2T) e Ayew (Thomas-Asante, 26’/2T). Técnico: Carlos Queiroz
Árbitro: Drew Fischer (CAN)
Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
VAR: Guillermo Pacheco (MEX)
Cartões Amarelos: Perisic (CRO)
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