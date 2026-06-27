Harry Kane faz história e Inglaterra vence Panamá na Copa do Mundo

A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0, neste sábado (27), e encerrou a primeira fase da Copa do Mundo na liderança do Grupo L. Bellingham e Harry Kane marcaram os gols da vitória inglesa no segundo tempo, no estádio de Nova Jersey. Com o gol marcado neste sábado, Harry Kane chegou a 11 gols em Copas do Mundo e fez história ao se tornar o inglês com mais gols na história do torneio. Além disso, o capitão fica a um de Pelé.
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A vitória sobre o Panamá deixou a Inglaterra com sete pontos, na liderança do Grupo L. O time comandado pelo técnico Thomas Tuchel superou a desconfiança após o empate sem gols diante da Gana e confirmou a primeira posição. Além disso, os ingleses chegam invictos para o mata-mata, podendo enfrentar a Seleção Brasileira nas quartas de final.
Por outro lado, o Panamá entrou em campo somente para cumprir tabela, já que perdeu para Gana e Croácia. Os croatas, com a vitória sobre Gana, ficaram na segunda posição do grupo.
O jogo
Como era esperado, a Inglaterra dominou a posse de bola diante de um Panamá fechado na defesa e criou as principais oportunidades do primeiro tempo. Rashford e Saka obrigaram Mosquera a fazer boas defesas, enquanto o atacante que está de saída do Barcelona ainda desperdiçou outra chance na área. O Panamá respondeu apenas em um contra-ataque, com Puma Rodríguez exigindo boa intervenção de Pickford. Antes do intervalo, Anderson participou de duas boas jogadas ofensivas, e Rashford quase marcou em cobrança de falta que passou perto da trave.
A segunda etapa foi parecida, mas a bola parada resolveu para a Inglaterra. Aos 16 minutos, em cobrança de escanteio de Saka, Bellingham esticou a perna esquerda para finalizar de primeira e abrir o placar. A partir daí, os ingleses entraram na partida e liquidaram o placar. Aos 21, Harry Kane aproveitou boa assistência de Bellingham e, de cabeça, anotou o segundo da Inglaterra no jogo. Nos minutos finais da partida, o Panamá esteve perto de marcar o seu primeiro gol em Copas do Mundo, mas acabou sendo anulado por posição de impedimento na jogada.
PANAMÁ 0x2 INGLATERRA
Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo L
Data-Hora: 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília).
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA).
PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba, Andrés Andrade e Gutiérrez (Davis, aos 43’/2ºT); Cristian Martínez, Bárcenas (Ismael Díaz, aos 26’/2ºT), Harvey (Quintero, aos 42’/2ºT) e Puma Rodríguez (Londoño, aos 26’/2ºT); Tomás Rodríguez (Fajardo, no intervalo). Técnico: Thomas Christiansen.
INGLATERRA: Pickford; Quansah (Spence, aos 18’/2ºT), Guéhi, Konsa e O’Reilly; Bellingham (Eze, aos 26’/2ºT), Elliot Anderson (Jordan Henderson, aos 38’/2ºT) e Rogers; Rashford, Harry Kane (Watkins, aos 40’/2ºT) e Saka (Madueke, aos 18’/2ºT). Técnico: Thomas Tuchel.
Gols: Bellingham, aos 16’/2ºT (0-1); Harry Kane, aos 21’/2ºT (0-2).
Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar).
Assistentes: Taleb Al Marri (Catar) e Saoud Al Maqaleh (Catar).
VAR: Juan Lara (Chile).
Cartões amarelos: Fajardo e Andrés Andrade (PAN); Quansah (ING).
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