Luís Castro admite teste ruim por culpa do Grêmio e quer manter esquema

O Grêmio contou com dois gols de Carlos Vinicius para vencer o Cascavel por 2 a 1, de virada, no primeiro teste nesta intertemporada. O Imortal teve dificuldades no início, quando viu o adversário abrir o placar, como o próprio técnico Luís Castro reconheceu após a partida.

“Foi um jogo difícil, mas nós o tornamos difícil. Entramos 10 minutos até ao gol, não estivemos bem no jogo, sofremos o gol. A partir daí é que tomamos conta, criamos várias situações, muitas chegadas à área e não conseguimos finalizar. No segundo tempo, já tomamos mais conta ainda, mais situações de gol e chegamos a duas situações. O 2 a 1 foi o resultado, mas o resultado é o que menos interessa”.

Grêmio teve Gabriel Mec como camisa 10

O Cascavel entrou com um time alternativo, já que joga neste domingo, pela Série D do Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio entrou com vários titulares, com Gabriel Mec atuando como um camisa 10. Assim, Luís Castro ressaltou a manutenção da ideia de jogo, com um meia mais avançado como referência no criação de jogadas.

“A equipe se sente bem jogando com o meia. Temos jogadores que jogam de volante que aguentam bem aquilo que é a presença do meia na equipe. Portanto, vamos continuar neste caminho. Vamos continuar jogando com o meia e vamos, desde que o meia esteja bem. Desde que o meia revele competência para o fazer, vamos continuar. Se em determinado momento não tivermos esse meia, não tivermos um jogador que desempenhe essas funções com qualidade, aí invertemos e voltamos ao um ou mais dois no meio-campo”, afirmou.

Na entrevista coletiva, o treinador do Grêmio falou ainda sobre as saídas de jogadores neste meio do ano, como Arthur e Viery. Contudo, disse que busca superar as ausências.

“A gente sabia que poderíamos perder jogadores ao longo da temporada. A nossa construção é uma construção difícil, é uma construção complexa. Já falamos nisso muitas vezes. Há quem entenda, há quem não entenda e eu não vou falar mais nisso. Se perder, temos que repor. Se não repusermos, temos que ir com os que estamos. Vamos ser assim. Vamos lutar até ao nosso último segundo da temporada por aquilo que são os nossos objetivos. Saem jogadores, entram jogadores, mas temos que continuar o nosso trabalho. É um objetivo que nós temos: fazer bem. Fazer bem enquanto equipe. Não é com este A ou B ou C. Fazer bem enquanto equipe”.

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