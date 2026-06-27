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Inglaterra ganha novo problema na defesa após lesão de Quansah

Inglaterra ganha novo problema na defesa após lesão de Quansah
Inglaterra ganha novo problema na defesa após lesão de Quansah -

As escolhas de Thomas Tuchel para o sistema defensivo da Inglaterra voltaram a ser alvo de críticas após a vitória sobre o Panamá. Além dos questionamentos pelas ausências de nomes como Phil Foden e Cole Palmer, o treinador agora enfrenta um novo problema com as lesões que atingem o setor.

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Jarell Quansah foi uma das novidades entre os titulares na última rodada da fase de grupos, ao lado de Marcus Rashford e Bukayo Saka. O zagueiro ganhou a vaga após a lesão de Reece James, que sofreu um problema muscular e ficará fora, no mínimo, dos próximos dois jogos da seleção.

A situação reacendeu as críticas à decisão de Tuchel de não convocar Trent Alexander-Arnold. Muitos defendiam que o lateral do Real Madrid deveria ter sido chamado, principalmente depois da lesão de Tino Livramento antes do início da Copa. Em vez disso, o treinador optou por convocar Trevor Chalobah, zagueiro de origem, reduzindo as opções específicas para a lateral direita.

Para piorar o cenário, Quansah também deixou o jogo contra o Panamá lesionado. O defensor torceu o tornozelo ao tentar desarmar um adversário no segundo tempo e precisou deixar o campo.

Alternativas para Tuchel na defesa da Inglaterra

Djed Spence entrou em seu lugar. Embora possa atuar pelos dois lados da defesa, ele não é especialista na lateral direita. Além disso, as outras alternativas para Tuchel seriam improvisar jogadores como Ezri Konsa ou John Stones na posição, o que exigiria mudanças em toda a linha defensiva.

Agora, a comissão técnica aguarda os exames de Quansah na expectativa de que a lesão não seja grave e não complique ainda mais o planejamento da Inglaterra para a fase mata-mata da Copa do Mundo.

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