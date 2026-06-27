Nico Williams crítica uruguaio do Flamengo após nova lesão: “Poderia ter sido evitada”

Ainda se recuperando de lesão, Nico Williams voltou a ter minutos com a camisa da Espanha nesta Copa do Mundo. Assim como nos jogos anteriores, o atacante entrou ao longo do segundo tempo. Entretanto, desta vez deixou o campo com uma nova contusão no músculo adutor da coxa direita e deixou a selelão preocupada.

O lance em que Williams começou a se queixar de dores aconteceu já nos acréscimos. O jogador acabou sendo atingindo por trás pelo uruguaio Nico de la Cruz, do Flamengo. Na ocasião, houve uma pequena confusão entre os jogadores e de la Cruz recebeu o amarelo. Contudo, após a partida, o espanho reclamou da atitude de seu adversário,

“Ontem, me provocaram uma nova lesão após uma ação em que um colega de profissão agiu levado pela frustração, o descontentamento e a tristeza pela situação que atravessava. Foi uma jogada que, na minha opinião, poderia ter sido evitada, porque era completamente desnecessária”, criticou.

O atacante enfrentou muitas diificuldades por conta de lesões musculares nesta temporada, perdendo cerca de 20 jogos pelo Athletic Bilbao. Inclusive, por conta disso, a participação de Williams no Mundial chegou a correr risco. O jogador afirmou que teve um dos piores dias da vida e recordou das dificuldades que tem por conta das dores.

“Hoje é um dos piores dias da minha vida. Volto a me lesionar depois de um ano muito complicado, em que a pubalgia me venceu muitas batalhas, mas não a guerra. Foi um ano e meio de sofrimento, tristeza, incerteza e ansiedade. Não sabia quando voltaria a jogar sem dor nem quando recuperaria uma vida normal. Cheguei a conviver com a dor em coisas tão simples como ir ao banheiro, subir e descer do carro ou simplesmente aproveitar o dia a dia”, relatou.

Em comunicado oficial, a Federação Espanhola informou que Williams apresenta uma lesão moderada, que será acompanhada diariamente pelo departamento médico. Com isso, o atacante não será cortado e continua com a seleção na sequência do torneio.

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