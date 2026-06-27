Técnico da Croácia se empolga após classificação na Copa: “Estamos de volta”

Depois de uma derrota na estreia e uma vitória sem convencer na segunda rodada, a Croácia finalmente deslanchou na Copa do Mundo. Pelo menos, essa é a opinião de Zlatko Dalic, técnico da seleção croata. Neste sábado, a Croácia precisava vencer Gana para se classificar para a próxima fase e fez o dever de casa, com um triunfo por 2 a 1 na Filadélfia

Apesar de ter sofrido um gol de bola parada no segundo tempo, a Croácia fez um bom jogo e criou boas chances durante a partida, algo que pouco fez contra o Panamá, na segunda rodada e contra a Inglaterra, na estreia. Por isso, Zlatko Dalic se empolgou ao falar que a Croácia “está de volta” após a classificação e a vitória convincente neste sábado.

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“Grande vitória, jogo difícil, mudamos a tática e o estilo de jogo e foi ótimo. Voltamos à formação antiga, como era há anos, e estamos de volta. Cometi alguns erros, a culpa é minha pelos dois primeiros jogos, esta sim é a Croácia de verdade. Alcançamos nosso objetivo, vamos em frente. Disse aos rapazes que acredito neles e no que estamos fazendo, e eles retribuíram. Tudo correu bem”, disse Dalic para a HTV, emissora croata.

“Vitória merecida”

Além de Dalic, outro que falou com a imprensa logo após o apito final foi o volante Mateo Kovacic. Um dos símbolos de uma geração tão talentosa da Croácia, o jogador afirmou que a vitória e a classificação deste sábado foram muito merecidas.

“Depois do intervalo, sofremos um gol e as coisas ficaram um pouco complicadas. Sabíamos que tínhamos que ser mais fortes, marcamos após um escanteio e a vitória foi merecida, agora está tudo melhor. Sempre temos grupos difíceis, mas de alguma forma conseguimos passar”, afirmou Kovacic.

Agora, a Croácia espera os resultados do Grupo K para saber qual será o seu adversário na fase 16 avos de final. Como passou na segunda colocação do Grupo L, os croatas vão enfrentar o segundo colocado do Grupo K, que está entre Colômbia e Portugal, que jogam ainda neste sábado.

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