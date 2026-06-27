Emprestado pelo Cruzeiro, Walace é apresentado no Vitória: “Vou dar tudo por esse clube”

O Vitória anunciou a contratação do volante Walace, que chega a Salvador emprestado pelo Cruzeiro. O jogador ficará no Barradão até o fim da atual temporada. Apresentado também neste sábado, ele pretende voltar a jogar bem para construir bons momentos no clube baiano.

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“Característica é comprometimento, trabalho, sou sério, trabalhador. Vou dar tudo por esse clube, venho com expectativa grande, vou trabalhar para isso, para fazer no Vitória o que não consegui no Cruzeiro. Vou trabalhar para que tudo dê certo”.

Volante terá concorrência pesada em Salvador

No Vitória, Walace utilizará a camisa 15 e chega para o lugar de Ronald, emprestado ao Criciúma. No setor de meio-campo, tem como concorrentes Gabriel Baralhas, Martínez, Zé Vitor, Caíque Gonçalves e Zé Breno. Entretanto, conta com a confiança do técnico Jair Ventura para mostrar utilidade até o fim do ano.

“Me ligou na terça ou quarta, a gente bateu um papo. Influência forte. Fui para poucos clubes que tive oportunidade de falar com o treinador primeiro. Isso dá uma segurança. Ele não está dizendo que tenho que ser titular, mas me dá liberdade para brigar pela posição. Briga saudável entre amigos, grupo maravilhoso, numa frase crescente, estou aqui para agregar”.

O volante falou ainda sobre o motivo de receber poucas oportunidades com camisa do Cruzeiro e a motivação para jogar pelo Vitória.

“Primeiro foi que o Vitória me quis e isso foi recíproco. Estou em casa, time gigante, de torcida maravilhosa, que faz valer todos os jogos. Foi muito fácil para mim No Cruzeiro, por eu não ter jogado, tive poucas oportunidades ano passado. Quero ver um jogador que jogue dez minutos a cada três jogos conseguir desempenhar alguma coisa. Muito difícil. Talvez por problema meu também não consegui desempenhar. Tenho mantido o foco, tenho certeza que tenho qualidade para ajudar o Vitória”.

Walace: reforço importante na primeira janela de Pedrinho no Cruzeiro

Walace foi um dos principais reforços da primeira janela de transferências da gestão do empresário Pedro Lourenço à frente da SAF da Raposa, mas não se firmou. Aliás, ele estava afastado do elenco desde abril, quando se envolveu em uma polêmica interna. Assim, passou a treinar à parte do grupo, enquanto a diretoria buscava um novo destino para o meio-campista.

Cria da base do Grêmio, Walace, hoje com 31 anos, conquistou o ouro olímpico com a Seleção Brasileira antes de migrar para o futebol europeu. Defendeu o Hamburgo por dois anos e ficou mais um no Hannover, ambos da Alemanha. Em seguida, foi contratado pela Udinese, da Itália, onde ficou de 2019 a 2024, antes de chegar a Belo Horizonte e acertar com o Cabuloso.

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