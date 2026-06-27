Racing faz proposta ao Cruzeiro por Lautaro Díaz

O Racing, da Argentina, fez uma proposta ao Cruzeiro para contratar Lautaro Díaz por empréstimo. O atacante pertence ao clube mineiro, mas está cedido ao Santos até o fim de julho. A Raposa analisa a oferta e deve responder nos próximos dias. Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. O Santos também aparece na negociação, já que tem opção de compra pelo jogador. No entanto, o clube paulista aguarda a decisão da Raposa para saber se libera o atacante antes do fim do vínculo de empréstimo.

O interesse do Racing foi divulgado inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo. A equipe argentina quer reforçar o ataque e vê Lautaro como uma possibilidade de mercado.

O atacante chegou ao Cruzeiro em julho de 2024. Na época, a Raposa pagou 3 milhões de dólares ao Independiente del Valle, cerca de R$ 16 milhões pela cotação atual. O clube mineiro comprou 70% dos direitos econômicos do jogador.

Sem sucesso no Brasil

Apesar do investimento, Lautaro não conseguiu se firmar no Cruzeiro com Leonardo Jardim. Por isso, acabou emprestado ao Santos em setembro do ano passado.

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No Peixe, o atacante também não se consolidou como titular. Até agora, disputou 34 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Ainda assim, o Racing avançou para tentar levá-lo de volta ao futebol argentino.

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