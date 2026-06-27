Autor do gol da classificação da Croácia manda recado aos rivais: “O melhor está por vir”

Em uma tarde chuvosa na Filadélfia, a Croácia finalmente garantiu a sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Depois de perder para a Inglaterra na estreia e vencer o Panamá de forma protocolar, os croatas tiveram uma boa atuação, venceram Gana por 2 a 1, e deixaram uma úlima impressão positiva antes do mata-mata.

Autor do gol da vitória da Croácia e, por consequência, também da classificação da seleção para a fase 16 avos de final, o meia-atacante Nikola Vlasic não mediu palavras para falar da sua equipe e mandou um recado para quem quer que venha pela frente no mata-mata.

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“O adversário estava muito compacto na defesa, mas nós também, então usamos nossos contra-ataques e, sempre que conseguíamos chegar perto do meio, tínhamos uma chance. Controlamos tudo, exceto por aqueles dez minutos em que houve um pouco de nervosismo, mas fizemos uma partida de verdade, com muita garra”, iniciou Vlasic, que completou:

“Um gol te abala um pouco, mas depois de um ou dois minutos de choque, você segue em frente e ficamos muito felizes. Este time pode fazer muito, temos uma combinação de experiência e juventude, o melhor ainda está por vir”, avisou.

Por fim, Vlasic também falou sobre a sensação de marcar um gol em uma Copa do Mundo justamente em uma partida tão tensa e tão importante para a Croácia. O meia-atacante valorizou o esforço coletivo e destacou a importância de viver tudo isso com um time tão unido.

“Meu gol? É uma sensação ótima, e quem marcou não importa, somos esse tipo de grupo, rezamos juntos, Deus é muito importante para nós, e essa união. Nos sentimos como uma família”, finalizou para a HTV, emissora croata.

Agora, a Croácia espera os resultados do Grupo K para saber qual será o seu adversário na fase 16 avos de final. Como passou na segunda colocação do Grupo L, os croatas vão enfrentar o segundo colocado do Grupo K, que está entre Colômbia e Portugal, que jogam ainda neste sábado.

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