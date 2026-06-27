Campeões mundiais refletem sobre a situação da Alemanha após derrota para o Equador

Apesar de já estar classificada, a Alemanha vive um período de críticas antes de disputar o duelo contra o Paraguai, pela segunda fase do Mundial. Afinal, a seleção europeia perdeu para o Equador, de virada, no final da fase de grupos e vive um cenário de pressão às vésperas do mata-mata.

Campeão mundial com a camisa alemã em 2014, o ex-atacante Lucas Podolski acredita que o resultado ajuda a acalmar o clima antes da fase decisiva. Na sua visão, a seleção precisava de um “soco na cara” para que todos refletissem sobre a situação da equipe.

“Talvez seja bom levar um soco na cara de vez em quando. Para que todos digam: “agora precisamos nos acalmar”. Talvez uma derrota como essa seja boa para que todos reflitam sobre as coisas em seus próprios quartos. Talvez o treinamento tenha sido diferente agora, mais intenso”, afirmou.

Por outro lado, Tony Kroos adotou um tom mais crítico para falar sobre o momento da Alemanha. O ex-meia apontou algumas fragilidades da seleção em sua defesa e também afirmou que alguns jogadores precisam render mais dentro da equipe.

“Me perguntaram o que eu acho que precisamos para ir longe na Copa, e eu disse duas coisas. Precisamos ser um time difícil de enfrentar. Precisamos ser capazes de defender bem e de forma agressiva. Ainda não estamos fazendo isso. E precisamos que Musiala e Wirtz estejam em sua melhor forma, e não estamos tendo isso. Se essas duas coisas não mudarem, não vamos durar muito mais tempo”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.