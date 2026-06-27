Panamá fecha segunda Copa sem ponto e entra em lista indesejável

O Panamá encerrou neste sábado (27) sua segunda participação em Copas do Mundo sem vitória, empate ou ponto. A derrota por 2 a 0 para a Inglaterra, pela terceira rodada do Grupo L, confirmou a seleção panamenha em um recorte raro da história dos Mundiais. Entre os países que disputaram ao menos duas edições, apenas quatro jamais pontuaram na fase final: Panamá, El Salvador, Haiti e Iraque.

A seleção panamenha já havia perdido os três jogos em 2018, quando estreou em Copas. Naquele Mundial, caiu diante de Bélgica, Inglaterra e Tunísia. Em 2026, repetiu a campanha zerada. Perdeu para Gana, Croácia e Inglaterra, não marcou gols e fechou a fase de grupos na lanterna da chave.

Com isso, o Panamá chegou a seis derrotas em seis partidas de Copa. O país marcou dois gols, ambos em 2018, e sofreu 15. Além disso, ainda busca o primeiro ponto da história no torneio.

Lista aumentou em 2026

O caso panamenho ganhou força porque a Copa de 2026 ampliou a lista de seleções nessa condição. Antes do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, El Salvador era o principal exemplo entre os países com mais de uma participação e nenhum ponto. Agora, Haiti, Iraque e Panamá também aparecem no mesmo grupo.

O Haiti voltou à Copa depois de 52 anos. A seleção caribenha havia disputado o torneio em 1974 e retornou em 2026, mas perdeu os três jogos. Assim, chegou a seis derrotas em seis partidas.

O Iraque também entrou na lista nesta edição. A seleção asiática disputou a Copa de 1986 e voltou ao Mundial em 2026. No retorno, perdeu para Noruega, França e Senegal. Portanto, também soma seis jogos, seis derrotas e nenhum ponto.

Apesar do retrospecto negativo, nenhuma seleção disputou três Copas ou mais sem pontuar. Todas as equipes com ao menos três participações já conseguiram pelo menos um empate ou uma vitória. Honduras, por exemplo, tem três Copas e já somou pontos. Nova Zelândia e Bolívia também não entram nesse recorte, pois já empataram em Mundiais.

Seleções com ao menos duas Copas e nenhum ponto:

Panamá: 2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 2 gols marcados e 15 sofridos.

2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 2 gols marcados e 15 sofridos. Iraque: 2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 2 gols marcados e 16 sofridos.

2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 2 gols marcados e 16 sofridos. Haiti: 2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 4 gols marcados e 22 sofridos.

2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 4 gols marcados e 22 sofridos. El Salvador: 2 Copas, 6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas, 1 gol marcado e 22 sofridos.

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