Inter acerta venda de Borré ao River Plate

O Internacional acertou a transferência de Rafael Borré para o River Plate. O atacante colombiano está perto de deixar o Beira-Rio e retornar, desse modo, ao clube argentino em uma negociação que deve girar em torno de R$ 15 milhões na cotação atual. As partes, aliás, já estão em acordo a respeito dos detalhes da venda. Além disso, Borré abriu mão de uma quantia que tinha a receber do Inter. O valor foi abatido da pedida ao River Plate e, sendo assim, ajudou a facilitar o acordo.
O atacante também aceitou redução salarial para voltar ao clube argentino. Borré tinha o maior salário do elenco colorado e inegavelmente vinha perdendo espaço no time. Na atual temporada, Alerrandro assumiu a condição de titular no ataque.
O retorno ao River Plate atende a um pedido de Eduardo Coudet. O treinador trabalhou com Borré no Internacional e agora quer contar com o colombiano no clube de Buenos Aires. O atacante já defendeu o River e foi campeão da Libertadores em 2018.
Passagem frustrante no Inter
Pelo Internacional, Borré disputou 104 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências. Apesar dos números, a passagem pelo Beira-Rio não teve a sequência esperada. Com a saída iminente, o clube gaúcho já observa o mercado para repor o setor ofensivo.
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O Inter, por fim, volta a campo oficialmente depois da Copa do Mundo. A equipe enfrenta o Cruzeiro no dia 22 de julho, quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o grupo comandado por Paulo Pezzolano terá amistosos contra Coritiba e São Paulo.
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