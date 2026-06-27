Colômbia empata com Portugal e termina em primeiro no Grupo K

Colômbia e Portugal fizeram um jogo elétrico, neste sábado, 27/6, com muitas finalizações e as seleções buscando o gol. Porém, a bola teimou em não entrar. Assim, o placar neste jogo, que fechou o Grupo K da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami, ficou no 0 a 0. Os portugueses pecaram nas finalizações para fora. Já os colombianos, que foram superiores, lamentaram que o goleiro Diogo Costa e os zagueiros estavam atentos para tirar bolas que poderiam morrer no gol. Lamentaram também o gol anulado por impedimento mínimo de Davinson Sánchez (a ponta da chuteira) nos acréscimos. No fim das contas, o jogo contou com 26 finalizações dos colombianos e 12 dos portugueses. Enfim, faltou o gol.

Com este empate, a Colômbia confirmou o primeiro lugar, com 7 pontos. Assim, enfrentará Gana, no dia 3, em Kansas. Já Portugal ficou em segundo, com cinco pontos, e terá pela frente a Croácia, no dia 2, em Toronto. No outro jogo do grupo, o Congo venceu de virada o Uzbequistão por 3 a 1. Com isso, garantiu o terceiro lugar com quatro pontos e uma vaga na segunda fase. Mas os uzbeques estão eliminados. terminaram com zero ponto.

Veja como foi o empate entre colombianos e portugueses As seleções começaram com esquemas ofensivos e três atacantes de cada lado. O primeiro tempo foi muito movimentado, com as seleções buscando o gol e muitas finalizações. Para se ter uma ideia, foram 14 chutes da Colômbia, que teve 56% de posse de bola, contra oito de Portugal. Do lado colombiano, James obrigou Diogo Costa a fazer uma bela defesa, e Jhon Arias, em um chute cruzado, viu Rúben Dias salvar quase em cima da linha. A grande chance de Portugal ocorreu num chute de Bruno Fernandes na marca do pênalti que exigiu boa defesa de Vargas.

O segundo tempo manteve a boa pegada. Portugal começou em cima. João Félix, de cabeça, quase marcou. Mas depois dos 15 minutos e até a parada técnica, só deu Colômbia. Aos 17, Richard Ríos, pouco depois de entrar no lugar de Lerma, bateu para fora após cruzamento da direita e Jhon Arias obrigou Diogo Costa a fazer grande defesa.

Na reta final, a Colômbia buscou mais o gol e merecia vencer, mas não contou com a sorte. Diogo Costa espalmou na hora certa; depois, a zaga cortou um cruzamento de Muñoz que quase entrou no gol. E, nos acréscimos, após cruzamento de Quintero, o zagueiro Davinson Sánchez cabeceou para o gol. Porém, o VAR confirmou impedimento de Davinson por um pedaço de chuteira. Enfim, o tento não valeu. Assim, a Colômbia, que merecia a vitória, não conseguiu os 100%.Mas confirmou o primeiro lugar.

COLÔMBIA oX0 PORTUGAL

Copa do Mundo – Grupo K – 3ª rodada

Data: 27/6/2026

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Gols:-

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Santi Árias (Muñoz,42’/2ºT), Davinson Sánchez, Lucumí e Machado; Lerma (Richard Ríos,15’/2ºT), Puerta, Jhon Arias (Castaño, 30’/2ºT), James Rodríguez (Quintero, 30’/2ºT); Córdoba (Luis Suárez,15’/2ºT) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo (Dalot, Intervalo), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes (Matheus Nunes, 47’/2ºT); Vitinha (Rafael Leão, 25’/2ºT), Rubén Neves (João Neves, Intervalo) e Bruno Fernandes; João Félix (Samu Costa, 25’/2ºT), Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: George Lakrindis e Andrew Lindsay (AUS)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Puerta (COL)

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