RD Congo vence Uzbequistão e garante classificação ao mata-mata

A República Democrática do Congo fez história neste sábado (27), na terceira e última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. De forma sofrida, a seleção africana venceu o Uzbequistão, de virada, por 3 a 1, e garantiu classificação para a fase de mata-mata em sua primeira participação no Mundial após trocar de nome (Zaire participou pela última vez em 1974). Wissa (2) e Mayele marcaram os gols salvadores, com Shomurodov descontando.

O resultado garante a RD na terceira colocação no Grupo K, com quatro pontos confirmados. Dessa maneira, tem a segunda melhor campanha entre os terceiros colocados e garante sua classificação. Se nada mudar até o fim dos jogos da fase de grupos, enfrentará a Inglaterra na próxima fase. A Colômbia terminou em primeiro na chave, com sete pontos, após empate em 0 a 0 com Portugal, que ficou com cinco, em segundo. Uzbequistão, zerado, fecha a chave.

Uzbequistão começa melhor o jogo

O Uzbequistão começou o jogo com tudo. Logo com 20 segundos, Shomurodov aproveitou rebote do goleiro para fazer 1 a 0, mas o gol foi anulado por impedimento. A seleção asiática seguia com bom volume ofensivo e teve recompensa aos nove minutos. O próprio Shomurodov aproveitou passe longo e vacilo de Wan-Bissaka para tocar por cima de Mpasi, que ficou no meio do caminho, e fazer um golaço.

Apesar de demorar a se encontrar no jogo, a República Democrática do Congo levou a torcida do céu ao inferno. Afinal, Mbuku fez um lindo gol, que acabou anulado por falta do próprio jogador no início do lance.

Após a pausa para hidratação, a RD Congo conseguiu ter mais presença ofensiva e passou a rondar mais a área adversária, com muito mais volume de jogo. Bakambu teve a chance, mas finalizou mal. Cipenga foi mais acionado e até levou perigo ao Uzbequistão, mas não conseguiu o empate na etapa inicial.

RD Congo domina no segundo tempo e faz três gols

Precisando virar o jogo para garantir classificação como um dos terceiros melhores colocados, RD Congo começou o segundo tempo em cima e assustou com Wissa, que finalizou por cima, desperdiçando boa chance. A resposta uzbeque saiu dos pés de Shomurodov – como sempre -, que tentou encobrir mais uma vez o goleiro, mas mandou para fora.

O maior volume de jogo da seleção africana começou a surtir efeito com um número superior de finalizações. Em 15 minutos, já havia chegado mais do que em todo o primeiro tempo. A pressão intensa e a constante presença no ataque tiveram recompensa. Wissa foi derrubado na área por Khusanov. O atacante chamou a responsabilidade e bateu bem, para empatar a partida: 1 a 1.

O gol animou a RD Congo. Aos 32 minutos, Elia finalizou, a bola desviou e sobrou na medida para Mayele se esticar na área e tirar do goleiro Nematov: 2 a 1. Nos acréscimos, os africanos sacramentaram a classificação com mais um gol de Wissa, que recebeu na entrada da área, deixou Khamrobekov na saudade e mandou no cantinho, para festa da torcida em Atlanta. Festa dos Leopardos!

RD Congo 3 x 1 Uzbequistão

Copa do Mundo – Grupo K – 3ª rodada

Data e horário: 27/6/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku (Joris Kayembe, 37’/2°T); Moutoussamy (Elia, 26’/2°T), Sadiki, Mbuku (Mukau, 26’/2°T); Wissa, Bakambu (Mayele, 5’/2°T) e Cipenga (Bongonda, 26’/2°T). Técnico: Sebástien Dessabre

UZBEQUISTÃO: Nematov; Alizhonov, Khusanov, Uzorov (Sergeev, 36’/2°T), Ashurmatov e Nasrullaev; Shukurov (Khamrobekov, 14’/2°T), Mozgovoy (Izkanderov, 36’/2°T), Khamdanov (Ganiev, 14’/2°T) e Fayzullaev (Urunov, 26’/2°T); Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro

GOLS: Shomurodov, 9’/1°T (0-1), Wissa, 22’/2°T (1-1), Mayele, 32’/2°T (2-1), Wissa, 45’/2°T (3-1)

Cartões amarelos: Mbuku, Moutoussamy, Sadiki (CON), Khusanov, Nasrullaev (UZB)

Cartão vermelho: não houve

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Auxiliares: Robert Kempter e Christian Dietz (ALE)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

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