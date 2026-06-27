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Rômulo volta de empréstimo, mas deve se transferir para Portugal

Rômulo volta de empréstimo, mas deve se transferir para Portugal
Rômulo volta de empréstimo, mas deve se transferir para Portugal -

Rômulo iniciou conversas com o Santa Clara, de Portugal, e pode deixar o Atlético novamente. O zagueiro de 22 anos voltou ao clube mineiro depois de um ano emprestado ao Sporting, também de Portugal. Agora, portanto, o futuro do jogador segue aberto na Cidade do Galo.

De acordo com a Itatiaia, o interesse do Santa Clara começou a avançar nos últimos dias. O No Ataque divulgou a procura inicialmente, enquanto a rádio confirmou a informação. Além disso, fontes ligadas ao atleta indicam que a negociação pode ter novidades na próxima segunda-feira (29).

O Santa Clara tem gestão do brasileiro Bruno Vicintin. Por isso, a conversa também chama atenção pelo vínculo do clube português com o mercado nacional. Ainda assim, por enquanto, o Atlético não definiu o destino de Rômulo.

A passagem pelo Sporting, no entanto, não teve o desfecho esperado. O defensor atuou 17 vezes pelos Leões. Depois disso, o clube português não exerceu a opção de compra e também não buscou um novo empréstimo. Assim, o jogador retornou a Belo Horizonte.

Poucos jogos pelo Galo

Rômulo se reapresentou na última quinta-feira (25), na Cidade do Galo, em Vespasiano. Mesmo com a volta, contudo, o zagueiro segue com futuro indefinido. O Atlético, enquanto isso, avalia o elenco para a sequência da temporada.

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Formado nas categorias de base do Galo, Rômulo chegou ao clube ainda no sub-14. Depois, passou pelas principais etapas da formação e subiu ao profissional em 2024. Na equipe principal, soma 16 jogos e um gol. Além disso, conquistou os Campeonatos Mineiros de 2024 e 2025.

A possível saída ocorre em um setor com concorrência alta. Hoje, o Atlético conta com Ivan Román, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Lyanco, Vitão e Léo Duarte para a zaga. Mesmo assim, a defesa ainda exige atenção. O time sofreu 31 gols em 22 jogos na temporada, com média de 1,41 gol por partida.

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