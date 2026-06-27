Bellingham elogia Kane e vibra com vaga da Inglaterra: “Primeira missão cumprida”

Jude Bellingham abriu o caminho da vitória da Inglaterra sobre o Panamá por 2 a 0 neste sábado (27), que garantiu a liderança do Grupo L para a Inglaterra. Assim, após a partida, o meia afirmou que a “primeira missão foi cumprida”.

A seleção ainda aguarda a definição do adversário da segunda fase, que sairá entre os oito melhores terceiros colocados. No momento, o confronto seria com RD Congo, que venceu o Uzbequistão por 3 a 1, neste sábado. Aliás, o jogo ocorrerá na próxima quarta-feira (1° de julho), às 13h (de Brasília), em Atlanta.

“Primeira missão cumprida. Viemos aqui para avançar por etapas; passamos bem pela fase inicial e alcançamos o primeiro objetivo, nos classificando e terminamos em primeiro lugar no grupo”, afirmou o camisa 10, em entrevista à “ITV Sport”, da Inglaterra.

Pela segunda vez nesta Copa do Mundo, Bellingham ganhou o prêmio de “homem do jogo” pela Fifa. Assim, o jogador destacou que a seleção ainda tem margem para evolução durante o Mundial.

“Sabemos em que nível estamos e o que queremos conquistar, e mostramos isso no segundo tempo. Temos de tentar evoluir a cada dia, e cabe a nós fazer isso”.

Em seguida, Bellingham tratou de elogiar Harry Kane, que marcou de cabeça o segundo da Inglaterra e se tornou o jogador inglês que mais balançou as redes em Copas do Mundo: 11 gols.

“Ele continua elevando o seu nível, e isso é incrível. Ele merece tudo isso. Vemos o esforço que ele dedica como capitão e a forma como nos lidera. Sua qualidade fala por si. Ele é o melhor”.

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