Lateral de Portugal analisa empate com a Colômbia e já mira a Croácia

O lateral português Diogo Dalot entrou no intervalo do empate de sua seleção com a Colômbia e Croácia. Teve bastante trabalho defensivo, já que a seleção rival atacava muito pelo setor. No fim das contas, saiu-se bem, já que ajudou os portugueses a não levarem gol neste duro 0 a 0, em que sua seleção sofreu defensivamente.

“Foi um bom jogo. Quem viu este jogo queria ver gols. Nós sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma equipe que faz muitas transições, e acabamos por dar alguns contra-ataques que poderíamos ter evitado. Agora sabemos que ia ser um jogo difícil. O objetivo principal era passar à próxima fase, queríamos ter ficado em primeiro, mas fizemos coisas positivas que levaremos para o próximo jogo” disse o lateral-direito do Manchester United.

Dalot projeta Portugal x Croácia

Este próximo jogo será no dia 2 de julho contra a forte Croácia, que foi vice-campeã em 2018, terceira colocada em 2022 eliminando o Brasil nas quartas, e assim como nas duas Copas anteriores, começou de forma mais lenta e se classificou para a fase eliminatória. A partida será em Toronto, no Canadá, o que fará os portugueses enfrentarem uma longa viagem.

“Nós viemos para este Mundial preparados para tudo: para não treinar durante a semana por causa de tempestade, para viagens longas. Acho que é o modo desse Mundial e nós tentamos nos adaptar o mais rápido possível às adversidades. Temos alguns dias ainda para descansar e esse é um grande objetivo. Temos demonstrado que temos uma equipe completa, com jogadores que entram e fazem diferença. Sabemos que será um jogo complicado, mas somos capazes”, concluiu Dalot.

Nesta fase de grupos, Portugal foi cabeça de chave do Grupo K. Empatou com o Congo na estreia, venceu o Uzbequistão e ficou no 0 a 0 com a Colômbia, terminando com cinco pontos, dois atrás dos colombianos, que ficaram em primeiro. O terceiro lugar ficou com o Congo, que venceu de virada o Uzbequistão e, com quatro pontos, também se garantiu como um dos melhores terceiros colocados. Os uzbeques terminaram em último, com zero.

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