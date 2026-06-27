Alemanha terá um retorno importante para enfrentar o Paraguai

A Alemanha deve ter um importante retorno para o confronto diante do Paraguai, nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), pelo mata-mata da Copa do Mundo. Afinal, o lateral-esquerdo Nathaniel Brown voltou a treinar e estará à disposição do técnico Julian Nagelsmann para o duelo decisivo no Estádio de Boston, nos Estados Unidos.

O defensor começou como titular nas duas primeiras rodadas da fase de grupos. Curiosamente, ele esteve em campo nas duas vitórias da Alemanha, contra Curaçao (7 a 1) e Costa do Marfim (2 a 1).

Contudo, acabou poupado contra o Equador, por conta de problemas musculares no adutor. Sem o lateral-esquerdo, a Alemanha levou a virada e perdeu por 2 a 1, com gol de Plata.

Neste sábado (27), a seleção alemã treinou no Winston-Salem, a dois dias do compromisso contra os paraguaios. Assim, fará o último treino neste domingo e viajará rumo a Boston. Na cidade norte-americana, cumprirá os compromissos oficiais com a Fifa, como a entrevista coletiva na véspera da partida.

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