Santos faz treino físico no CT, e dupla volta a trabalhar no campo

O Santos treinou neste sábado (27) no CT Rei Pelé e contou com duas novidades. Os meio-campistas Willian Arão e Gabriel Bontempo foram a campo pela primeira vez após ficarem fazendo reforço muscular durante a semana, sem participar do treino no gramado. A tendência é que a dupla passe a realizar as atividades táticas a partir de segunda-feira.

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Após iniciar a transição para o campo após recuperação de suas respectivas lesões, os meias João Schmidt e Gabriel Menino estiveram presentes no treino com os companheiros. O meia-atacante Thaciano também participou das atividades comandadas pelo técnico Cuca.

Dessa maneira, os jogadores participaram dos treinos físicos e dos trabalhos com bola. Entretanto, sem o treinador trabalhar as partes tática e técnica.

Aliás, o foco da primeira semana de treinamentos durante a intertemporada é a parte física, como adiantou o preparador Omar Feitosa. Nos próximos dias, Cuca vai passar a trabalhar a parte tática com os jogadores.

Os atletas voltam a trabalhar na segunda-feira (29), após ganharem o domingo de folga. O primeiro jogo oficial depois da pausa para Copa do Mundo ocorrerá no dia 16 de julho, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

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