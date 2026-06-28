Copa do Mundo: onde assistir aos jogos deste domingo, 28 de junho

Neste domingo, 28 de junho, tem início a segunda fase da Copa do Mundo, que reúne as 32 seleções classificadas da fase de grupos (16 já foram eliminadas). Mas apenas um jogo está programado: África do Sul x Canadá. Os canadenses, um dos anfitriões, terminaram em segundo lugar no Grupo B (encabeçado pela Suíça). Já os sul-africanos terminaram em segundo no Grupo A.

Este duelo será às 16 horas no SoFi Stadium, em Los Angeles. Quem vencer avança às oitavas de final contra Holanda ou Marrocos.

Onde assistir ao jogo deste domingo

16h -África do Sul x Canadá – Transmissão exclusiva da Cazé TV.

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