Três seleções fecharam os grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento

Na prática, ostentar a melhor campanha da fase de grupos da Copa do Mundo não garante vantagem para as etapas seguintes. Mesmo assim, chama a atenção o fato de que, após a disputa das chaves, somente três seleções acabaram esse período com três vitórias nos três compromissos.

A primeira que conseguiu tal feito foi o México. Ocupante do Grupo A, o país que é um dos anfitriões da competição bateu África do Sul (2 a 0), Coreia do Sul (1 a 0) e Tchéquia (3 a 0) para carimbar seu passaporte rumo a etapa seguinte.

Na sequência, a França tratou de ratificar sua posição entre as favoritas para a conquista ao se classificar de maneira impositiva no Grupo I. Na estreia, superou Senegal (3 a 1), passou sem maiores problemas pelo Iraque (3 a 0) e contou com enorme brilho de Ousmane Dembelé para vencer, por 4 a 1, a Noruega.

Por fim, a atual campeã (Argentina) completou o hall de seleções com 100% de aproveitamento após a disputa dos grupos da Copa do Mundo. Após os “shows particulares” de Lionel Messi nas duas primeiras rodadas (3 a 0 na Argélia e 2 a 0 na Áustria), a Albiceleste poupou a maior parte dos titulares diante da Jordânia. Mesmo assim, obteve o triunfo por 3 a 1.

Desenho da fase 16 avos de final (ordem cronológica)

28/06

África do Sul x Canadá – 16h – Los Angeles

29/06

Brasil x Japão – 14h – Houston

Alemanha x Paraguai – 17h30 – Boston

Holanda x Marrocos – 22h – Monterrey

30/06

Costa do Marfim x Noruega – 14h – Dallas

França x Suécia – 18h – Nova Jersey

México x Equador – 22h – Cidade do México

01/07

Inglaterra x RD Congo – 13h – Atlanta

Bélgica x Senegal – 17h – Seattle

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – 21h – Santa Clara

02/07

Espanha x Áustria – 16h – Los Angeles

Portugal x Croácia – 20h – Toronto

03/07

Suíça x Argélia – 0h – Vancouver

Austrália x Egito – 15h – Dallas

Argentina x Cabo Verde – 19h – Miami

Colômbia x Gana – 22h30 – Kansas City

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